قدّموا أفكاراً مبتكرة حول سوق العمل.. 3 خبراء يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، أن خبراء الاقتصاد: ديفيد كارد، وجوشوا أنغريست، وغويدو إمبينز، فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.

وبيّنت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية، وتقديمهم أفكاراً مبتكرة حول سوق العمل"، وفقاً لـ"رويترز".



وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام، ويتقاسم الفائزون بها مبلغاً قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).