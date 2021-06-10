النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

واشنطن: حان الوقت لقبول الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن

لفتت إلى أن استمرار الميليشيا في مهاجمة مأرب يفاقم الوضع الإنساني

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، على أن الوقت قد حان لأن يقبل المتمردون الحوثيون وقف إطلاق النار الشامل مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".

ولفتت إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبيّنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
واشنطن: حان الوقت لقبول الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن
سبق

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، على أن الوقت قد حان لأن يقبل المتمردون الحوثيون وقف إطلاق النار الشامل مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".

ولفتت إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبيّنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
09:17 PM

واشنطن: حان الوقت لقبول الحوثيين بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن

لفتت إلى أن استمرار الميليشيا في مهاجمة مأرب يفاقم الوضع الإنساني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,000

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، على أن الوقت قد حان لأن يقبل المتمردون الحوثيون وقف إطلاق النار الشامل مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".

ولفتت إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبيّنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,685

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة