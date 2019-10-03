رسالة من نجل شاه إيران للجيش: النظام يريد حربًا فدافعوا عن الشعب

أكد أن المواطنين يريدون إزالة الملالي وإعادة بناء البلاد بعد أعوام القمع

حذّر نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، من النظام الإيراني الذي يسعى إلى تدمير المنطقة ونشوب الصراعات؛ مطالبًا السلطات الأمنية بمساعدة الشعب والوقوف ضد النظام.

وأكد "بهلوي" أن النظام الإيراني يريد استمرار الحروب والصراعات في المنطقة؛ لكن الشعب يريد إزالة هذا النظام القمعي وإعادة بناء إيران كدولة ديمقراطية تعيش بسلام؛ مشيرًا إلى أن التوترات المتصاعدة في المنطقة عقب فرض الولايات المتحدة للعقوبات المتجددة على نظام طهران؛ أدت إلى البحث عن كبش فداء لزيادة الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني.

رضا بهلوي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له ويعمل ناشطًا في الإصلاح الديمقراطي في وطنه، قال في حديثه لصحيفة "دا ناشيونال": "الشعب الإيراني لن يدعم موقف طهران العدواني تجاه المنطقة والولايات المتحدة".

وتابع: "هذا النظام يريد الحرب؛ خاصة بعد أن أصبحوا ضعفاء ومحاصرين، سوف يستخدمون أي عذر لبدء الحرب للحفاظ على مقاعدهم والاستمرار في سرقة الشعب.. الحرب هي أسوأ سيناريو؛ ولهذا السبب يريد النظام ذلك لأنه لا يهتم بمن يعيش أو يموت، ولا يهتم إذا دُمرت أمتنا وشعبنا".

وأضاف: "لن يحقق النظام هدفه إذا وقف الشعب الإيراني ورفض المشاركة.. يجب أن يدرك أبناء بلدي في القوات المسلحة أن النظام يستخدمهم؛ ليس للدفاع عن بلادنا كقوة عسكرية؛ ولكن للدفاع عن النظام؛ وبالتالي فإن الدفاع عن الناس حِرمان النظام من الدعم الذي يسعى إليه في هذا الصراع المصطنع".

يشار إلى أنه بعد تراجع صادرات النفط الإيرانية بنسبة تصل إلى 90%؛ يواجه النظام ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.