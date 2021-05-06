أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة
أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة
أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".