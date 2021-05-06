أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-06 أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 12:58 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة





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أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".