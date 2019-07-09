احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.
أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد
احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.
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أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-09
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:47 AM
أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد
احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.
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