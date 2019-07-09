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أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد

احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

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أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد
سبق

احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:47 AM

أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,766
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,586
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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