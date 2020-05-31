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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

4 مدن تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا.. حالات جدة أعلى من الرياض

المملكة سجلت اليوم 1877 حالة والإجمالي 85261 منها 22316 نشطة

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1877 حالة.

وتوزعت الـ1359 حالة على: جدة 586، والرياض 504، ومكة 159، والدمام 110 حالات. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 85261 حالة، منها 22316 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 62442 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 503 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مدن تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا.. حالات جدة أعلى من الرياض
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1877 حالة.

وتوزعت الـ1359 حالة على: جدة 586، والرياض 504، ومكة 159، والدمام 110 حالات. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 85261 حالة، منها 22316 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 62442 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 503 حالات وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:44 PM

4 مدن تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا.. حالات جدة أعلى من الرياض

المملكة سجلت اليوم 1877 حالة والإجمالي 85261 منها 22316 نشطة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,640

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1877 حالة.

وتوزعت الـ1359 حالة على: جدة 586، والرياض 504، ومكة 159، والدمام 110 حالات. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 85261 حالة، منها 22316 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 62442 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 503 حالات وفاة.

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