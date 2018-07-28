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"النهضة" يدعو إلى حوار وطني لإخراج تونس من الأزمة

شدد على رفض دعوات الاقتتال الداخلي

دعا حزب النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار وطني؛ لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب"؛ إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وطالب الحزب في بيان نقلته "رويترز" بالوحدة بين الشعب، مشدداً على رفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.

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"النهضة" يدعو إلى حوار وطني لإخراج تونس من الأزمة
سبق

دعا حزب النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار وطني؛ لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب"؛ إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وطالب الحزب في بيان نقلته "رويترز" بالوحدة بين الشعب، مشدداً على رفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
02:08 PM

"النهضة" يدعو إلى حوار وطني لإخراج تونس من الأزمة

شدد على رفض دعوات الاقتتال الداخلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,071

دعا حزب النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار وطني؛ لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب"؛ إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وطالب الحزب في بيان نقلته "رويترز" بالوحدة بين الشعب، مشدداً على رفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.

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