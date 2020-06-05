"ويد" العرضيات تعاني انقطاعًا متكررًا للكهرباء والشركة: مشاريع قيد التنفيذ

اشتكى عدد من أهالي مركز الويد بمحافظة العرضيات من تكرار انقطاعات الخدمة الكهربائية التي تصل لثلاث مرات في اليوم خلال الأيام الماضية؛ حسب قولهم، وأن الفواتير تصدر بمبالغ عالية.

فمن جانبه أوضح المواطن عبدالرحمن العماري لـ"سبق"، أن انقطاع الكهرباء المتكرر يعاني منه جميع أهالي مركز العرضية الجنوبية وأهالي مركز الويد على وجه الخصوص؛ فمنهم مرضى وكبار سن وأطفال، لاسيما أن الطقس حار هذه الأيام لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

فيما قال موسى القرني: "إن الانقطاع المتكرر للكهرباء يفسد المواد الغذائية على المواطن والمقيم، ويؤدي لتلف الأجهزة الكهربائية نتيجة رجوع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأوضح المواطن أحمد القرني أن المعاناة تستمر دائماً مع هطول الأمطار وتنقطع لساعات طويلة، ومع الانقطاع المتكرر وشبه اليومي فإن مع صدور الفواتير الشهرية يصدر أرقام كبيرة، ونطالب المسؤولين في شركة الكهرباء بتوضيح ذلك، لاسيما مع الانقطاع المتكرر لها.

في سياق متصل بيّن مصدر مسؤول في شركة الكهرباء لـ"سبق"، أنه إشارةً إلى شكوى أهالي مركز الويد التابعة لمحافظة العرضيات من تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية، وكذلك ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية تود الشركة السعودية للكهرباء أن تعتذر عن حدوث عدد من الانقطاعات للقرى في الأيام الماضية؛ بسبب موجة الصواعق والأمطار التي ضربت المنطقة وأدت إلى حدوث عدد من الانقطاعات التي قامت الشركة بمعالجتها في حينه.

وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ تخدم تعزيز موثوقية الشبكات المغذية للقرى؛ أحدها إحلال الشبكات القديمة لقرى الويد اعتمد حديثاً، ويحتاج أربعة أشهر لإنجازه، كما يوجد مشروع آخر لتعزيز خط التغذية الرئيسي للقرى وما جاورها في إجراءات التشغيل، ومتوقع إطلاق التيار فيه قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وستخدم المشاريع في تحسين جذري للخدمة الكهربائية للقرى وما جاورها، وإتاحة مرونة تشغيلية للشبكات.

وعن ارتفاع الفواتير أوضحت الشركة أن لديها نظامًا دقيقًا لجلب وقراءة استهلاك عدادات المشتركين يمر بعدد من المراحل للتدقيق؛ لضمان سلامة فواتير الطاقة الكهربائية، ويحق للمشترك التقدم بطلب تأكيد صحة قراءة العدادات لديه أو سلامة العدادات؛ من خلال قنوات الشركة الرسمية أو الاتصال على مركز خدمة العملاء٩٢٠٠٠١١٠٠ .