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"إرادة الرياض" يوجّه نصائح نفسية لمصابي فيروس كورونا

التفاؤل والدعاء يزيدان المناعة.. والقلق يدمرها

وجه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، مجموعة من الإرشادات النفسية للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19)، لتجاوز حالتهم بسرعة وتماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وحث "المجمع" المصابين على التفاؤل المستمر والدعاء لله؛ لأنهما مصدران للهدوء ورفع المعنويات، ويعملان على تحسين النفسية، وهذا عامل مهم في زيادة المناعة الجسمانية، كما أن عليهم أن يثقوا أن الإصابة لا تعني حدوث مضاعفات مميتة، وغالبية المصابين ولله الحمد تماثلوا للشفاء.

وحذّر جميع المصابين من أن القلق والخوف المفرط يؤثران سلبًا على صحتهم وقدراتهم النفسية؛ ما قد يتسبب في تأخر مرحلة الشفاء والتعافي من الفيروس، وتجنب الأخبار السلبية والأرق والإرهاق النفسي والبدني، مع أهمية جعل فترة الحجر الصحي مرحلة استجمام وراحة لأبدانهم ونقاهة نفسية، داعيًا إياهم للقراءة عن التفاؤل وتطبيقه.

وأوضح "المجمع" أن من أهم النتائج الإيجابية لاتباع هذه الإرشادات تكون في أن تعاملهم الأمثل مع هذه المرحلة يبعث الطمأنينة لهم ولأسرهم، والذي سيتعزز لديهم الدعم الإيجابي في مصلحة المصابين، إضافة إلى أن تغلبهم على القلق المصاحب للمرض يعد مصدر راحة لمن حولهم وخبرة إيجابية يتعلمها الآخرون.

ودعا مجمع إرادة بالرياض، المصابين إلى المحافظة على التواصل عن بعد مع الأقارب والأصدقاء، وأن يظهروا بصورة إيجابية، بما يسهم في رفع معنويات أسرهم للحصول على الدعم منهم، كما أن هناك أهمية للاتصال بمن يثقون فيهم ويعبرون لهم عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم، وليكونوا ممن يدعون إلى التفاؤل ويساعدون في التغلب على بواعث القلق لديهم.

وشدد على أهمية الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧ عند الحاجة للاستشارة النفسية، والتواصل مع مركز الدعم والاستشارات النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالاتصال على الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إرادة الرياض" يوجّه نصائح نفسية لمصابي فيروس كورونا
سبق

وجه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، مجموعة من الإرشادات النفسية للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19)، لتجاوز حالتهم بسرعة وتماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وحث "المجمع" المصابين على التفاؤل المستمر والدعاء لله؛ لأنهما مصدران للهدوء ورفع المعنويات، ويعملان على تحسين النفسية، وهذا عامل مهم في زيادة المناعة الجسمانية، كما أن عليهم أن يثقوا أن الإصابة لا تعني حدوث مضاعفات مميتة، وغالبية المصابين ولله الحمد تماثلوا للشفاء.

وحذّر جميع المصابين من أن القلق والخوف المفرط يؤثران سلبًا على صحتهم وقدراتهم النفسية؛ ما قد يتسبب في تأخر مرحلة الشفاء والتعافي من الفيروس، وتجنب الأخبار السلبية والأرق والإرهاق النفسي والبدني، مع أهمية جعل فترة الحجر الصحي مرحلة استجمام وراحة لأبدانهم ونقاهة نفسية، داعيًا إياهم للقراءة عن التفاؤل وتطبيقه.

وأوضح "المجمع" أن من أهم النتائج الإيجابية لاتباع هذه الإرشادات تكون في أن تعاملهم الأمثل مع هذه المرحلة يبعث الطمأنينة لهم ولأسرهم، والذي سيتعزز لديهم الدعم الإيجابي في مصلحة المصابين، إضافة إلى أن تغلبهم على القلق المصاحب للمرض يعد مصدر راحة لمن حولهم وخبرة إيجابية يتعلمها الآخرون.

ودعا مجمع إرادة بالرياض، المصابين إلى المحافظة على التواصل عن بعد مع الأقارب والأصدقاء، وأن يظهروا بصورة إيجابية، بما يسهم في رفع معنويات أسرهم للحصول على الدعم منهم، كما أن هناك أهمية للاتصال بمن يثقون فيهم ويعبرون لهم عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم، وليكونوا ممن يدعون إلى التفاؤل ويساعدون في التغلب على بواعث القلق لديهم.

وشدد على أهمية الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧ عند الحاجة للاستشارة النفسية، والتواصل مع مركز الدعم والاستشارات النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالاتصال على الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:45 PM

"إرادة الرياض" يوجّه نصائح نفسية لمصابي فيروس كورونا

التفاؤل والدعاء يزيدان المناعة.. والقلق يدمرها

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عمر السبيعي - الرياض
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وجه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، مجموعة من الإرشادات النفسية للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19)، لتجاوز حالتهم بسرعة وتماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وحث "المجمع" المصابين على التفاؤل المستمر والدعاء لله؛ لأنهما مصدران للهدوء ورفع المعنويات، ويعملان على تحسين النفسية، وهذا عامل مهم في زيادة المناعة الجسمانية، كما أن عليهم أن يثقوا أن الإصابة لا تعني حدوث مضاعفات مميتة، وغالبية المصابين ولله الحمد تماثلوا للشفاء.

وحذّر جميع المصابين من أن القلق والخوف المفرط يؤثران سلبًا على صحتهم وقدراتهم النفسية؛ ما قد يتسبب في تأخر مرحلة الشفاء والتعافي من الفيروس، وتجنب الأخبار السلبية والأرق والإرهاق النفسي والبدني، مع أهمية جعل فترة الحجر الصحي مرحلة استجمام وراحة لأبدانهم ونقاهة نفسية، داعيًا إياهم للقراءة عن التفاؤل وتطبيقه.

وأوضح "المجمع" أن من أهم النتائج الإيجابية لاتباع هذه الإرشادات تكون في أن تعاملهم الأمثل مع هذه المرحلة يبعث الطمأنينة لهم ولأسرهم، والذي سيتعزز لديهم الدعم الإيجابي في مصلحة المصابين، إضافة إلى أن تغلبهم على القلق المصاحب للمرض يعد مصدر راحة لمن حولهم وخبرة إيجابية يتعلمها الآخرون.

ودعا مجمع إرادة بالرياض، المصابين إلى المحافظة على التواصل عن بعد مع الأقارب والأصدقاء، وأن يظهروا بصورة إيجابية، بما يسهم في رفع معنويات أسرهم للحصول على الدعم منهم، كما أن هناك أهمية للاتصال بمن يثقون فيهم ويعبرون لهم عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم، وليكونوا ممن يدعون إلى التفاؤل ويساعدون في التغلب على بواعث القلق لديهم.

وشدد على أهمية الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧ عند الحاجة للاستشارة النفسية، والتواصل مع مركز الدعم والاستشارات النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالاتصال على الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

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