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الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا

وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:18 AM

الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا

وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

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