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الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول"

التحذير من المصافحة والمطالبة بالتباعد

أرسلت لجنة الاحتراف تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمننه البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.
كما نصت لائحة العقوبات على حسم نسبة 5% من مرتبات اللاعبين في المرة الأولى، و10% للمرة الثانية، و15% للثالثة، لغير الملتزمين بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس في دكة البدلاء، وعدم المصافحة بعد تسجيل الهدف أثناء المباريات أو التمارين، مع تقليل الأطقم الفنية والصحية والرياضية، وذلك لتقليل الاحتكاك بالأشخاص الآخرين .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول"
سبق

أرسلت لجنة الاحتراف تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمننه البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.
كما نصت لائحة العقوبات على حسم نسبة 5% من مرتبات اللاعبين في المرة الأولى، و10% للمرة الثانية، و15% للثالثة، لغير الملتزمين بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس في دكة البدلاء، وعدم المصافحة بعد تسجيل الهدف أثناء المباريات أو التمارين، مع تقليل الأطقم الفنية والصحية والرياضية، وذلك لتقليل الاحتكاك بالأشخاص الآخرين .

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
07:24 PM

الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول"

التحذير من المصافحة والمطالبة بالتباعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,198

أرسلت لجنة الاحتراف تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمننه البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.
كما نصت لائحة العقوبات على حسم نسبة 5% من مرتبات اللاعبين في المرة الأولى، و10% للمرة الثانية، و15% للثالثة، لغير الملتزمين بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس في دكة البدلاء، وعدم المصافحة بعد تسجيل الهدف أثناء المباريات أو التمارين، مع تقليل الأطقم الفنية والصحية والرياضية، وذلك لتقليل الاحتكاك بالأشخاص الآخرين .

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