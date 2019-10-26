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"أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة

دعتهم لتهدئة السرعة أو التوقف عن السير حتى زوال العائق

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة.

وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.

القوات الخاصة لأمن الطرق الحدود الشمالية أمن الطرق الأمن العام عرعر طريف أمطار

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"أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة
سبق

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة.

وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
09:10 PM

"أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة

دعتهم لتهدئة السرعة أو التوقف عن السير حتى زوال العائق

A A A
فهد الغبيوي - عرعر
1
2,407

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة.

وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.

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