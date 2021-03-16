نجح مع "سارس" و"ميرس".. تجارب على دواء يحتمل فعاليته ضد كورونا

عالج جنديًّا أمريكيًّا.. 3 مستشفيات كبيرة بهونغ كونغ بدأت في جمع المرضى

بدأ أطباء هونغ كونغ بإجراء تجارب سريرية على دواء تجريبي من المحتمل أن يكون فعالًا ضد فيروس كورونا.

وأعلن ممثل إدارة مستشفى هونغ كونغ، نغ تن يان، أنه في البداية، تم تطوير العقار المضاد للفيروسات Remdesivir لمكافحة إيبولا؛ لكنه اعتُبر غير فعال؛ لكن في وقت لاحق "أظهر فعاليته" في علاج عدوى SARS وMERS.

وقال لوسائل إعلام روسية نقلت عنها "سبوتنيك عربي": "وافقت لجنة الأخلاقيات الطبية على التجارب السريرية لـRemdesivir في المستشفيات العامة بالمدينة. وقد تم بالفعل الانتهاء من الاستعدادات للدراسات، وستبدأ ثلاثة مستشفيات كبيرة (مستشفيات الأميرة مارغريت، وأمير ويلز، وكوين ماري) في جمع المرضى لإجراء الاختبارات".

وتم تطوير Remdesivir من قِبَل شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences. والتجارب السريرية للعقار المضاد لـCOVID-19 جارية في الصين.. بالإضافة إلى ذلك وفقًا لموقع Washington Examiner؛ أبرم الجيش الأمريكي اتفاقية مع Gilead Sciences بموجبها سيتم استخدام Remdesivir لعلاج العسكريين الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post، في فبراير، عاد أمريكي من ووهان يحمل فيروس كورونا، وكان في حالة حرجة وتعافى بفضل "Remdesivir". ومع ذلك لا تزال الدراسة جارية. وستظهر نتائج الاختبارات في الصين، بحلول نهاية أبريل.