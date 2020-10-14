الحدود الشمالية.. أكثر من 6100 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل بها حتى الآن وذلك من خلال 8 عيادات متاحة للجميع

قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ 6140 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 8 عيادات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.