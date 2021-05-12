"أمير تبوك" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك

في برقيتَي تهنئة نيابة عن أهالي المنطقة

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله –: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة. والله يحفظكم ويرعاكم سيدي".

ورفع أمير المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، قال فيها: "يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم. والله يحفظكم ويرعاكم".