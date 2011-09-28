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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدوري.. ويناقش استراتيجية الدعم

بارك للفرق الفائزة في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي

اجتمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض اليوم، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين المكلف عبد العزيز بن ناصر الحميدي.


وبارك وزير الرياضة للفرق الفائزة في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي، وكذلك الفرق المتأهلة إلى دوري المحترفين بكل الدرجات، معربا عن شكره للأندية ولكافة الجهات على جهودهم في استئناف مسابقات الموسم الماضي، والتغلب على كافة الأمور المتعلقة بجائحة كورونا وإنجاح الموسم.

كما بارك بلوغ فريقي الأهلي والنصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا لهما تقديم مباراة كبيرة تليق بكرة القدم السعودية بما يضمن بإذن الله تواجد أحدهما في النهائي وتحقيق اللقب.


عقب ذلك، تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض "استراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الماضي، وأهم ما أنجز منها منذ إعلانها في مايو 2019م، وما تمت ملاحظته من جوانب في التنفيذ لضمان التطبيق الأمثل في المرحلة المقبلة.

كما جرى إطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، واستعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر، ورفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، وفق تنظيم واضح يضمن تطور المنظومة الإدارية والمالية في الأندية، ويحقق الكفاءة المالية والعمل على تعزيزها واستدامتها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.


وأكد "الفيصل" خلال الاجتماع أن لجنة الكفاءة المالية ستتابع أداء الأندية مالياً، مشيرًا إلى أنه سيتم التدقيق بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على ضمان المزيد من التوسع في الرياضات والألعاب المختلفة، لزيادة انتشارها ومنح فرص واسعة لجذب المواهب وتعزيز قدراتهم.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور رؤساء الأندية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها داخل الأندية، واستمع وزير الرياضة في نهاية الاجتماع إلى أبرز المقترحات والآراء من قبل رؤساء ومسؤولي الأندية، لضمان المزيد من حوكمة العمل ومعالجة الصعوبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدوري.. ويناقش استراتيجية الدعم
سبق

اجتمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض اليوم، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين المكلف عبد العزيز بن ناصر الحميدي.


وبارك وزير الرياضة للفرق الفائزة في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي، وكذلك الفرق المتأهلة إلى دوري المحترفين بكل الدرجات، معربا عن شكره للأندية ولكافة الجهات على جهودهم في استئناف مسابقات الموسم الماضي، والتغلب على كافة الأمور المتعلقة بجائحة كورونا وإنجاح الموسم.

كما بارك بلوغ فريقي الأهلي والنصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا لهما تقديم مباراة كبيرة تليق بكرة القدم السعودية بما يضمن بإذن الله تواجد أحدهما في النهائي وتحقيق اللقب.


عقب ذلك، تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض "استراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الماضي، وأهم ما أنجز منها منذ إعلانها في مايو 2019م، وما تمت ملاحظته من جوانب في التنفيذ لضمان التطبيق الأمثل في المرحلة المقبلة.

كما جرى إطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، واستعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر، ورفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، وفق تنظيم واضح يضمن تطور المنظومة الإدارية والمالية في الأندية، ويحقق الكفاءة المالية والعمل على تعزيزها واستدامتها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.


وأكد "الفيصل" خلال الاجتماع أن لجنة الكفاءة المالية ستتابع أداء الأندية مالياً، مشيرًا إلى أنه سيتم التدقيق بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على ضمان المزيد من التوسع في الرياضات والألعاب المختلفة، لزيادة انتشارها ومنح فرص واسعة لجذب المواهب وتعزيز قدراتهم.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور رؤساء الأندية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها داخل الأندية، واستمع وزير الرياضة في نهاية الاجتماع إلى أبرز المقترحات والآراء من قبل رؤساء ومسؤولي الأندية، لضمان المزيد من حوكمة العمل ومعالجة الصعوبات.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
07:21 PM

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدوري.. ويناقش استراتيجية الدعم

بارك للفرق الفائزة في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض اليوم، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين المكلف عبد العزيز بن ناصر الحميدي.


وبارك وزير الرياضة للفرق الفائزة في مختلف الألعاب خلال الموسم الماضي، وكذلك الفرق المتأهلة إلى دوري المحترفين بكل الدرجات، معربا عن شكره للأندية ولكافة الجهات على جهودهم في استئناف مسابقات الموسم الماضي، والتغلب على كافة الأمور المتعلقة بجائحة كورونا وإنجاح الموسم.

كما بارك بلوغ فريقي الأهلي والنصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا لهما تقديم مباراة كبيرة تليق بكرة القدم السعودية بما يضمن بإذن الله تواجد أحدهما في النهائي وتحقيق اللقب.


عقب ذلك، تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض "استراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الماضي، وأهم ما أنجز منها منذ إعلانها في مايو 2019م، وما تمت ملاحظته من جوانب في التنفيذ لضمان التطبيق الأمثل في المرحلة المقبلة.

كما جرى إطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، واستعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر، ورفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، وفق تنظيم واضح يضمن تطور المنظومة الإدارية والمالية في الأندية، ويحقق الكفاءة المالية والعمل على تعزيزها واستدامتها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.


وأكد "الفيصل" خلال الاجتماع أن لجنة الكفاءة المالية ستتابع أداء الأندية مالياً، مشيرًا إلى أنه سيتم التدقيق بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على ضمان المزيد من التوسع في الرياضات والألعاب المختلفة، لزيادة انتشارها ومنح فرص واسعة لجذب المواهب وتعزيز قدراتهم.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور رؤساء الأندية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها داخل الأندية، واستمع وزير الرياضة في نهاية الاجتماع إلى أبرز المقترحات والآراء من قبل رؤساء ومسؤولي الأندية، لضمان المزيد من حوكمة العمل ومعالجة الصعوبات.

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