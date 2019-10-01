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أمطار مكة تعزل أهالي "مخطط الرافة" بالدائري الرابع

الأهالي: مدخل واحد للحي ومشاريع بطيئة ومعاناتنا مستمرة

عزلت الأمطار التي وقعت عصر اليوم على العاصمة المقدسة، أهالي مخطط الرافة بالدائري الرابع من الدخول أو الخروج من الحي؛ نتيجة جريان الأمطار.

وقال الأهالي لـ"سبق": "نعاني من سنوات عديدة عند هطول الأمطار بسبب وجود مدخل واحد للمخطط، ووجود مشاريع تنموية في الطريق تسير ببطء، تزيد من معاناتنا عند هطول الأمطار، وما تسببه من إغلاق لمدخل الحي بعد انجراف التربة، وتساقط لأجزاء من الطريق".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما سُمع صوت الرعد المتواصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار مكة تعزل أهالي "مخطط الرافة" بالدائري الرابع
سبق

عزلت الأمطار التي وقعت عصر اليوم على العاصمة المقدسة، أهالي مخطط الرافة بالدائري الرابع من الدخول أو الخروج من الحي؛ نتيجة جريان الأمطار.

وقال الأهالي لـ"سبق": "نعاني من سنوات عديدة عند هطول الأمطار بسبب وجود مدخل واحد للمخطط، ووجود مشاريع تنموية في الطريق تسير ببطء، تزيد من معاناتنا عند هطول الأمطار، وما تسببه من إغلاق لمدخل الحي بعد انجراف التربة، وتساقط لأجزاء من الطريق".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما سُمع صوت الرعد المتواصل.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
06:50 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:21 PM

أمطار مكة تعزل أهالي "مخطط الرافة" بالدائري الرابع

الأهالي: مدخل واحد للحي ومشاريع بطيئة ومعاناتنا مستمرة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
4,733

عزلت الأمطار التي وقعت عصر اليوم على العاصمة المقدسة، أهالي مخطط الرافة بالدائري الرابع من الدخول أو الخروج من الحي؛ نتيجة جريان الأمطار.

وقال الأهالي لـ"سبق": "نعاني من سنوات عديدة عند هطول الأمطار بسبب وجود مدخل واحد للمخطط، ووجود مشاريع تنموية في الطريق تسير ببطء، تزيد من معاناتنا عند هطول الأمطار، وما تسببه من إغلاق لمدخل الحي بعد انجراف التربة، وتساقط لأجزاء من الطريق".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما سُمع صوت الرعد المتواصل.

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