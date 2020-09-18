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ليبيا تسجل 616 إصابة جديدة بكورونا

وفاة 13 حالة ترفع الإجمالي إلى 418

أعلنت ليبيا تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تَماثَلَ 299 مصابًا للشفاء، وتوفي 13 آخرون.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت؛ فيما توفي 418 شخصًا بسبب الفيروس.

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ليبيا تسجل 616 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت ليبيا تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تَماثَلَ 299 مصابًا للشفاء، وتوفي 13 آخرون.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت؛ فيما توفي 418 شخصًا بسبب الفيروس.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:57 PM

ليبيا تسجل 616 إصابة جديدة بكورونا

وفاة 13 حالة ترفع الإجمالي إلى 418

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلنت ليبيا تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تَماثَلَ 299 مصابًا للشفاء، وتوفي 13 آخرون.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت؛ فيما توفي 418 شخصًا بسبب الفيروس.

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