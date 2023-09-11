النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان

الأمم المتحدة : الأمطار تسببت في المزيد من النزوح والوفيات

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وقال تقرير للمكتب الأممي نشر اليوم، أن أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

وأضاف أن أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 % من جميع المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمعظم أنحاء السودان في سلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وسبل العيش الأخرى.

وأردف التقرير: يبدو أن أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.

فيضانات السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان
سبق

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وقال تقرير للمكتب الأممي نشر اليوم، أن أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

وأضاف أن أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 % من جميع المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمعظم أنحاء السودان في سلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وسبل العيش الأخرى.

وأردف التقرير: يبدو أن أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:41 PM

تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان

الأمم المتحدة : الأمطار تسببت في المزيد من النزوح والوفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
0
871

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وقال تقرير للمكتب الأممي نشر اليوم، أن أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

وأضاف أن أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 % من جميع المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمعظم أنحاء السودان في سلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وسبل العيش الأخرى.

وأردف التقرير: يبدو أن أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,466

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة