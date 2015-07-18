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"الزعاق" عن الـ48 ساعة القادمة: ستشتد "البوارح".. انتبهوا على الطرق

قال: بعدة مواقع ومناطق بالسعودية وتمتد لجنوب العراق وشمال الكويت

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن شرق ووسط المملكة ستشهد اشتدادًا لرياح البوارح المثيرة للأتربة خلال اليومين القادمين.


وقال عبر حسابه في تويتر: خلال هذين اليومين ستشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة على شرق وشمال شرق والوسطى من #السعودية علاوة على جنوب #العراق وشمال #الكويت وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك.

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"الزعاق" عن الـ48 ساعة القادمة: ستشتد "البوارح".. انتبهوا على الطرق
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن شرق ووسط المملكة ستشهد اشتدادًا لرياح البوارح المثيرة للأتربة خلال اليومين القادمين.


وقال عبر حسابه في تويتر: خلال هذين اليومين ستشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة على شرق وشمال شرق والوسطى من #السعودية علاوة على جنوب #العراق وشمال #الكويت وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
03:00 PM

"الزعاق" عن الـ48 ساعة القادمة: ستشتد "البوارح".. انتبهوا على الطرق

قال: بعدة مواقع ومناطق بالسعودية وتمتد لجنوب العراق وشمال الكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,964

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن شرق ووسط المملكة ستشهد اشتدادًا لرياح البوارح المثيرة للأتربة خلال اليومين القادمين.


وقال عبر حسابه في تويتر: خلال هذين اليومين ستشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة على شرق وشمال شرق والوسطى من #السعودية علاوة على جنوب #العراق وشمال #الكويت وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك.

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