النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد السعودي يوافق على لعب مباراة الأخضر بمدينة رام الله

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني والمباراة مجدولة مسبقاً

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على أرض ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة, وحرصاً على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى, والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بلعب المباريات حسب الجدول المقرر, وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين.

وتمنى "الفيصل " التوفيق للأخضر السعودي في مشواره نحو المونديال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاتحاد السعودي يوافق على لعب مباراة الأخضر بمدينة رام الله
سبق

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على أرض ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة, وحرصاً على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى, والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بلعب المباريات حسب الجدول المقرر, وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين.

وتمنى "الفيصل " التوفيق للأخضر السعودي في مشواره نحو المونديال.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
12:51 AM

الاتحاد السعودي يوافق على لعب مباراة الأخضر بمدينة رام الله

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني والمباراة مجدولة مسبقاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,914

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على أرض ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة, وحرصاً على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى, والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بلعب المباريات حسب الجدول المقرر, وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين.

وتمنى "الفيصل " التوفيق للأخضر السعودي في مشواره نحو المونديال.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,534
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,141

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة