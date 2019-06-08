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"السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياً

اعتذرت للأهالي لمرورهم بهذه التجربة

قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة ‫جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياً
سبق

قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة ‫جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:43 PM

"السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياً

اعتذرت للأهالي لمرورهم بهذه التجربة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
3,681

قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة ‫جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.

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