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أمير الشرقية: أسعد عندما أرى الطلّاب متسلحين بالمعرفة والإدراك

شارك بملتقى خريجي مدارس الظهران الأهلية عبر الاتصال المرئي

شرف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمدارس الظهران الأهلية، مناسبة ملتقى الخرّيجين والخرّيجات السنوي (عبر الاتصال المرئي). وشارك الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حضوريًا في الملتقى.

وقال أمير المنطقة الشرقية في كلمته"أنا متأكد أن جميعكم يذكر فترة التخرّج من المرحلة الثانوية، والحيرة التي تمرّون بها لتحديد مساراتكم المستقبلية وأمامكم تخصصات عديدة، مهن كثيرة، جامعات عريقة في شتّى أنحاء العالم، وتبدو الخيارات وكأن لا نهاية لها".

وأضاف: "اليوم ولله الحمد، أجد ما يقوم به مجلس الخرّيجين في سبيل إنارة الطريق للطلبة في مرحلة مبكرة من عمرهم له دور كبير في تخفيف عبء قرار الطالب والطالبة بعد تخرّجهم وسبب -بعد توفيق الله -بتخريج جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته، يشترك في مسيرة التنمية في الوطن ويكون له دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على كل ما يوليانه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية: أسعد عندما أرى الطلّاب متسلحين بالمعرفة والإدراك
سبق

شرف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمدارس الظهران الأهلية، مناسبة ملتقى الخرّيجين والخرّيجات السنوي (عبر الاتصال المرئي). وشارك الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حضوريًا في الملتقى.

وقال أمير المنطقة الشرقية في كلمته"أنا متأكد أن جميعكم يذكر فترة التخرّج من المرحلة الثانوية، والحيرة التي تمرّون بها لتحديد مساراتكم المستقبلية وأمامكم تخصصات عديدة، مهن كثيرة، جامعات عريقة في شتّى أنحاء العالم، وتبدو الخيارات وكأن لا نهاية لها".

وأضاف: "اليوم ولله الحمد، أجد ما يقوم به مجلس الخرّيجين في سبيل إنارة الطريق للطلبة في مرحلة مبكرة من عمرهم له دور كبير في تخفيف عبء قرار الطالب والطالبة بعد تخرّجهم وسبب -بعد توفيق الله -بتخريج جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته، يشترك في مسيرة التنمية في الوطن ويكون له دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على كل ما يوليانه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:01 AM

أمير الشرقية: أسعد عندما أرى الطلّاب متسلحين بالمعرفة والإدراك

شارك بملتقى خريجي مدارس الظهران الأهلية عبر الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شرف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمدارس الظهران الأهلية، مناسبة ملتقى الخرّيجين والخرّيجات السنوي (عبر الاتصال المرئي). وشارك الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حضوريًا في الملتقى.

وقال أمير المنطقة الشرقية في كلمته"أنا متأكد أن جميعكم يذكر فترة التخرّج من المرحلة الثانوية، والحيرة التي تمرّون بها لتحديد مساراتكم المستقبلية وأمامكم تخصصات عديدة، مهن كثيرة، جامعات عريقة في شتّى أنحاء العالم، وتبدو الخيارات وكأن لا نهاية لها".

وأضاف: "اليوم ولله الحمد، أجد ما يقوم به مجلس الخرّيجين في سبيل إنارة الطريق للطلبة في مرحلة مبكرة من عمرهم له دور كبير في تخفيف عبء قرار الطالب والطالبة بعد تخرّجهم وسبب -بعد توفيق الله -بتخريج جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته، يشترك في مسيرة التنمية في الوطن ويكون له دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على كل ما يوليانه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة.

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