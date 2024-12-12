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شاهد .. أول لقاء صحفي مع الطالب الجامعي "خالد الفيصل" قبل 55 عاماً

يُعرض بجناح "العمراني" بمعرض جدة الذي يوثّق أخباراً نادرة عن المحافظة

يشارك الباحث التاريخي عبدالله بن ناصر العمراني؛ في معرض جدة الدولي للكتاب 2017م، بمجموعة من الصحف النادرة عن مدينة جدة، وذلك من خلال جناح "جدة في ذاكرة الصحافة" والمقرر افتتاحه يوم غد الأربعاء.

يحتوي جناح "العمراني"؛ على أخبار وتحقيقات واستطلاعات مصوّرة نادرة وثّقتها الصحافة السعودية عن محافظة جدة منذ صدور أول صحيفة سعودية في عام 1343هـ، كما يحتوي الجناح على صحيفة توثّق لأول لقاءً صحفياً تمّ إجراؤه مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وذلك في عام 1384 هـ حين كان طالباً في جامعة أكسفورد.

وقال "العمراني": "الهدف من إقامة هذا الجناح هو توثيق تاريخ المملكة من خلال ما نُشر عنها من تحقيقات صحفية توثّق لمراحل النهضة التي عاشتها المدن السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أول لقاء صحفي مع الطالب الجامعي "خالد الفيصل" قبل 55 عاماً
سبق

يشارك الباحث التاريخي عبدالله بن ناصر العمراني؛ في معرض جدة الدولي للكتاب 2017م، بمجموعة من الصحف النادرة عن مدينة جدة، وذلك من خلال جناح "جدة في ذاكرة الصحافة" والمقرر افتتاحه يوم غد الأربعاء.

يحتوي جناح "العمراني"؛ على أخبار وتحقيقات واستطلاعات مصوّرة نادرة وثّقتها الصحافة السعودية عن محافظة جدة منذ صدور أول صحيفة سعودية في عام 1343هـ، كما يحتوي الجناح على صحيفة توثّق لأول لقاءً صحفياً تمّ إجراؤه مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وذلك في عام 1384 هـ حين كان طالباً في جامعة أكسفورد.

وقال "العمراني": "الهدف من إقامة هذا الجناح هو توثيق تاريخ المملكة من خلال ما نُشر عنها من تحقيقات صحفية توثّق لمراحل النهضة التي عاشتها المدن السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
10:01 AM

شاهد .. أول لقاء صحفي مع الطالب الجامعي "خالد الفيصل" قبل 55 عاماً

يُعرض بجناح "العمراني" بمعرض جدة الذي يوثّق أخباراً نادرة عن المحافظة

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بدر الجبل - تبوك
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يشارك الباحث التاريخي عبدالله بن ناصر العمراني؛ في معرض جدة الدولي للكتاب 2017م، بمجموعة من الصحف النادرة عن مدينة جدة، وذلك من خلال جناح "جدة في ذاكرة الصحافة" والمقرر افتتاحه يوم غد الأربعاء.

يحتوي جناح "العمراني"؛ على أخبار وتحقيقات واستطلاعات مصوّرة نادرة وثّقتها الصحافة السعودية عن محافظة جدة منذ صدور أول صحيفة سعودية في عام 1343هـ، كما يحتوي الجناح على صحيفة توثّق لأول لقاءً صحفياً تمّ إجراؤه مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وذلك في عام 1384 هـ حين كان طالباً في جامعة أكسفورد.

وقال "العمراني": "الهدف من إقامة هذا الجناح هو توثيق تاريخ المملكة من خلال ما نُشر عنها من تحقيقات صحفية توثّق لمراحل النهضة التي عاشتها المدن السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة".

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