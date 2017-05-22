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استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يبدأ أول تدريباته في بولندا

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته في مدينة غدانسك البولندية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي عمد من خلالها إلى تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.

ويواصل "الأخضر" الشاب غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يبدأ أول تدريباته في بولندا
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته في مدينة غدانسك البولندية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي عمد من خلالها إلى تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.

ويواصل "الأخضر" الشاب غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:04 AM

استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يبدأ أول تدريباته في بولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته في مدينة غدانسك البولندية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي عمد من خلالها إلى تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.

ويواصل "الأخضر" الشاب غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

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