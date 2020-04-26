من النمسا وأوكرانيا للفلبين .. آخر أرقام ضحايا "الجائحة"

فيينا: الإحصائيات تشير إلى انحسار تدريجي في الإصابات

ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة فقط في البلاد خلال 24 ساعة معتبرة أن الاحصائيات تشير إلى انحسار تدريجي في الإصابات الجديدة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن وضع النمسا بالمقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي جيد للغاية حيث يزداد تسطيح "منحنى كورونا"يوميًا .



وأشار البيان إلى انخفاض إجمالي عدد المرضى الذين لايزالون يتلقون العلاج بنحو 6 في المئة إلى 2509 حالات حيث تعافى بالفعل 12103 أشخاص بينما توفي 518 شخصًا بسبب الفيروس حتى الآن.



وذكر البيان أن عدد حالات الشفاء في ولاية النمسا السفلى بلغ 2026 حالة بارتفاع نحو 76 حالة مقارنة مع اليوم السابق كما تم إجراء 25،849 اختبارًا في النمسا السفلى.



وفي أوكرانيا أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 8617 إصابة، و209 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي الذي نقلته صحيفة "كييف بوست" اليوم الأحد - "حتى اليوم، كان هناك 8 آلاف و617 حالة مؤكدة مختبريًا لفيروس كورونا داخل أوكرانيا، منها 209 وفيات و840 مريضًا تم شفاؤهم؛ فيما تم تسجيل 492 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية".



ولا تزال منطقة تشيرنيفتسي في غرب البلاد المتاخمة لمولدوفا ورومانيا الأسوأ تأثراً بالمرض بنحو 1300 حالة، بينما أصيب في العاصمة "كييف" 1118 شخصًا.. ولا تزال أوكرانيا في حالة حظر حتى 11 مايو في أقل تقدير، عندما ستقوم الحكومة بمراجعة تدابير التخفيف والحالة الوبائية للبلاد.



وفي مانيلا قالت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الأحد، إنها سجلت سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 501.

وأعلنت الفلبين تسجيل 285 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 7579 فيما تعافى 862 مريضًا في المجمل.

وكان قد أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أنه سيلجأ للأحكام العرفية لمنع تفشي كورونا.