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مخصص للساعات الذكية.. "سامسونج" تُطَور تطبيقًا لـ"غسل الأيدي"

يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء وباء فيروس كورونا المستجد

طوّرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تطبيقًا مخصصًا لـ"غسل الأيدي" على الساعات الذكية.

وأشارت شركة "سامسونج"؛ وفقًا لما نشره موقع "تايم نيوز ناو"، إلى أن تطبيق "غسل الأيدي" الجديد، يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء وباء فيروس كورونا المستجد.

ويمكن تنزيل التطبيق الجديد المخصص للساعات الذكية عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني.

ويعمل التطبيق الجديد وفق المعايير الاحترازية الدولية المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بغسل الأيدي بشكل متكرر؛ حيث يذكّر المستخدم بضرورة غسل الأيدي عند دخوله المنزل لمدة 20 ثانية كاملة.

وسيطالبك التطبيق بضرورة غسل الأيدي بصورة مستمرة لمدة 20 ثانية، كما يمكن للمستخدم أن يضبط المنبه لتذكيره بتشغيل التنبيه ليكون مرتبطًا بتوقيتات معينة أو تعليقات لمسية مثلًا عند خلع الساعة أو عند دخول المنزل.

ويذكّر التطبيق عند تنبيهه المستخدمَ "أمامك 5 ثوان لتشغيل الصنبور ووضع الصابون، ثم 20 ثانية لغسل يدك".

ويسمح التطبيق أيضًا بتقديم معلومات للمستخدم بكم مرة غسل فيها يده في هذا اليوم، وتتبع روتينه اليومي في غسل اليدين.

شركة سامسونج الكورية الساعات الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مخصص للساعات الذكية.. "سامسونج" تُطَور تطبيقًا لـ"غسل الأيدي"
سبق

طوّرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تطبيقًا مخصصًا لـ"غسل الأيدي" على الساعات الذكية.

وأشارت شركة "سامسونج"؛ وفقًا لما نشره موقع "تايم نيوز ناو"، إلى أن تطبيق "غسل الأيدي" الجديد، يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء وباء فيروس كورونا المستجد.

ويمكن تنزيل التطبيق الجديد المخصص للساعات الذكية عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني.

ويعمل التطبيق الجديد وفق المعايير الاحترازية الدولية المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بغسل الأيدي بشكل متكرر؛ حيث يذكّر المستخدم بضرورة غسل الأيدي عند دخوله المنزل لمدة 20 ثانية كاملة.

وسيطالبك التطبيق بضرورة غسل الأيدي بصورة مستمرة لمدة 20 ثانية، كما يمكن للمستخدم أن يضبط المنبه لتذكيره بتشغيل التنبيه ليكون مرتبطًا بتوقيتات معينة أو تعليقات لمسية مثلًا عند خلع الساعة أو عند دخول المنزل.

ويذكّر التطبيق عند تنبيهه المستخدمَ "أمامك 5 ثوان لتشغيل الصنبور ووضع الصابون، ثم 20 ثانية لغسل يدك".

ويسمح التطبيق أيضًا بتقديم معلومات للمستخدم بكم مرة غسل فيها يده في هذا اليوم، وتتبع روتينه اليومي في غسل اليدين.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
01:43 PM

مخصص للساعات الذكية.. "سامسونج" تُطَور تطبيقًا لـ"غسل الأيدي"

يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء وباء فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طوّرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تطبيقًا مخصصًا لـ"غسل الأيدي" على الساعات الذكية.

وأشارت شركة "سامسونج"؛ وفقًا لما نشره موقع "تايم نيوز ناو"، إلى أن تطبيق "غسل الأيدي" الجديد، يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء وباء فيروس كورونا المستجد.

ويمكن تنزيل التطبيق الجديد المخصص للساعات الذكية عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني.

ويعمل التطبيق الجديد وفق المعايير الاحترازية الدولية المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بغسل الأيدي بشكل متكرر؛ حيث يذكّر المستخدم بضرورة غسل الأيدي عند دخوله المنزل لمدة 20 ثانية كاملة.

وسيطالبك التطبيق بضرورة غسل الأيدي بصورة مستمرة لمدة 20 ثانية، كما يمكن للمستخدم أن يضبط المنبه لتذكيره بتشغيل التنبيه ليكون مرتبطًا بتوقيتات معينة أو تعليقات لمسية مثلًا عند خلع الساعة أو عند دخول المنزل.

ويذكّر التطبيق عند تنبيهه المستخدمَ "أمامك 5 ثوان لتشغيل الصنبور ووضع الصابون، ثم 20 ثانية لغسل يدك".

ويسمح التطبيق أيضًا بتقديم معلومات للمستخدم بكم مرة غسل فيها يده في هذا اليوم، وتتبع روتينه اليومي في غسل اليدين.

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