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أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة

أكد أهمية دور المرور في حفظ الأرواح والممتلكات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير إدارة مرور المنطقة العقيد علي بن مهذل القحطاني بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بالمنطقة.

وهنأ أمير تبوك في بداية اللقاء العقيد القحطاني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، ومنوهاً بجهود إدارة المرور بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأكد أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.

من جانبه، عبر العقيد علي القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير إدارة مرور المنطقة العقيد علي بن مهذل القحطاني بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بالمنطقة.

وهنأ أمير تبوك في بداية اللقاء العقيد القحطاني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، ومنوهاً بجهود إدارة المرور بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأكد أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.

من جانبه، عبر العقيد علي القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:46 PM

أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة

أكد أهمية دور المرور في حفظ الأرواح والممتلكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير إدارة مرور المنطقة العقيد علي بن مهذل القحطاني بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بالمنطقة.

وهنأ أمير تبوك في بداية اللقاء العقيد القحطاني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، ومنوهاً بجهود إدارة المرور بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأكد أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.

من جانبه، عبر العقيد علي القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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