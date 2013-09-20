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"الشريف إكس" توقّع مذكرتيّْ تفاهم لتوطين تقنيات الطاقة النظيفة

مع شركة سلوفاكية وأخرى بولندية.. ضمن مساعي تعزيز المحتوى المحلي

وقعت "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية للمدن الذكية، مذكرتيّْ تفاهم مع شركتيّْ Citysys السلوفاكية وSEEDiA البولندية؛ تعزيزاً لتوسعها في مجال المدن الذكية والطاقة المتجددة.

وقد شملت الاتفاقية الأولى تعاونًا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع شركة Citysys المتخصصة في تقديم حلول إنترنت الأشياء والمطوِرة لأنظمة المدن الذكية الرقمية؛ وذلك بهدف نقل خبراتها في تأسيس البنية التحتية للتقنية وتشغيلها في مشاريع المدن الذكية السعودية.

وركزت الاتفاقية الأخرى على توسيع قدرات الشركة في مجال المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة SEEDiA البولندية الرائدة في صناعة الأجهزة المبتكرة وأثاث المدن الذكية الصديقة للبيئة؛ وذلك لتغذية مشاريع المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة التي تزمع الشريف إكس تأسيسها وتشغيلها.

وتعليقًا على ذلك؛ قال محمد يعقوب الرئيس التنفيذي لـ"الشريف إكس": نحن في "الشريف إكس" نؤمن بحتمية رقمنة المدن، وتحويلها الى مدن ذكية لتعزيز جودة الحياة، والإسهام في المحافظة على البيئة.
وأضاف: بعين متطلعة للمستقبل، وبروح تستلهم رؤية 2030؛ سعينا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء عالميين عبر توقيع اتفاقيات تعاون بهدف نقل التقنيات الحديثة للمملكة وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، ونعمل على توفير التدريب لتجنيد الجيل الجديد من التقنيين السعوديين في مجال التقنيات المتقدمة".

وقد وسعت "الشريف إكس" شراكتها الاستراتيجية مع شركة "تقنية الطاقة" المختصة في تطوير المنتجات والخدمات في قطاع الطاقة وتعزيز كفاءتها، وذلك بهدف توطين التقنيات الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي من المنتجات ذات العلاقة بقطاع الطاقة والبنى التحتية للمدن الذكية.

جدير بالذكر أن مجموعة "الشريف القابضة" والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشريف إكس" توقّع مذكرتيّْ تفاهم لتوطين تقنيات الطاقة النظيفة
سبق

وقعت "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية للمدن الذكية، مذكرتيّْ تفاهم مع شركتيّْ Citysys السلوفاكية وSEEDiA البولندية؛ تعزيزاً لتوسعها في مجال المدن الذكية والطاقة المتجددة.

وقد شملت الاتفاقية الأولى تعاونًا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع شركة Citysys المتخصصة في تقديم حلول إنترنت الأشياء والمطوِرة لأنظمة المدن الذكية الرقمية؛ وذلك بهدف نقل خبراتها في تأسيس البنية التحتية للتقنية وتشغيلها في مشاريع المدن الذكية السعودية.

وركزت الاتفاقية الأخرى على توسيع قدرات الشركة في مجال المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة SEEDiA البولندية الرائدة في صناعة الأجهزة المبتكرة وأثاث المدن الذكية الصديقة للبيئة؛ وذلك لتغذية مشاريع المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة التي تزمع الشريف إكس تأسيسها وتشغيلها.

وتعليقًا على ذلك؛ قال محمد يعقوب الرئيس التنفيذي لـ"الشريف إكس": نحن في "الشريف إكس" نؤمن بحتمية رقمنة المدن، وتحويلها الى مدن ذكية لتعزيز جودة الحياة، والإسهام في المحافظة على البيئة.
وأضاف: بعين متطلعة للمستقبل، وبروح تستلهم رؤية 2030؛ سعينا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء عالميين عبر توقيع اتفاقيات تعاون بهدف نقل التقنيات الحديثة للمملكة وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، ونعمل على توفير التدريب لتجنيد الجيل الجديد من التقنيين السعوديين في مجال التقنيات المتقدمة".

وقد وسعت "الشريف إكس" شراكتها الاستراتيجية مع شركة "تقنية الطاقة" المختصة في تطوير المنتجات والخدمات في قطاع الطاقة وتعزيز كفاءتها، وذلك بهدف توطين التقنيات الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي من المنتجات ذات العلاقة بقطاع الطاقة والبنى التحتية للمدن الذكية.

جدير بالذكر أن مجموعة "الشريف القابضة" والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
09:00 AM

"الشريف إكس" توقّع مذكرتيّْ تفاهم لتوطين تقنيات الطاقة النظيفة

مع شركة سلوفاكية وأخرى بولندية.. ضمن مساعي تعزيز المحتوى المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية للمدن الذكية، مذكرتيّْ تفاهم مع شركتيّْ Citysys السلوفاكية وSEEDiA البولندية؛ تعزيزاً لتوسعها في مجال المدن الذكية والطاقة المتجددة.

وقد شملت الاتفاقية الأولى تعاونًا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع شركة Citysys المتخصصة في تقديم حلول إنترنت الأشياء والمطوِرة لأنظمة المدن الذكية الرقمية؛ وذلك بهدف نقل خبراتها في تأسيس البنية التحتية للتقنية وتشغيلها في مشاريع المدن الذكية السعودية.

وركزت الاتفاقية الأخرى على توسيع قدرات الشركة في مجال المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة SEEDiA البولندية الرائدة في صناعة الأجهزة المبتكرة وأثاث المدن الذكية الصديقة للبيئة؛ وذلك لتغذية مشاريع المدن الذكية والطاقة النظيفة المتجددة التي تزمع الشريف إكس تأسيسها وتشغيلها.

وتعليقًا على ذلك؛ قال محمد يعقوب الرئيس التنفيذي لـ"الشريف إكس": نحن في "الشريف إكس" نؤمن بحتمية رقمنة المدن، وتحويلها الى مدن ذكية لتعزيز جودة الحياة، والإسهام في المحافظة على البيئة.
وأضاف: بعين متطلعة للمستقبل، وبروح تستلهم رؤية 2030؛ سعينا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء عالميين عبر توقيع اتفاقيات تعاون بهدف نقل التقنيات الحديثة للمملكة وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، ونعمل على توفير التدريب لتجنيد الجيل الجديد من التقنيين السعوديين في مجال التقنيات المتقدمة".

وقد وسعت "الشريف إكس" شراكتها الاستراتيجية مع شركة "تقنية الطاقة" المختصة في تطوير المنتجات والخدمات في قطاع الطاقة وتعزيز كفاءتها، وذلك بهدف توطين التقنيات الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي من المنتجات ذات العلاقة بقطاع الطاقة والبنى التحتية للمدن الذكية.

جدير بالذكر أن مجموعة "الشريف القابضة" والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

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