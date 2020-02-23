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رغم إغلاقه للتحديث.. أولياء أمور ينجحون في تسجيل أبنائهم بـ"نور"

توقّف ونافذة اعتذار ثم تشغيل مفاجئ.. والمدارس تعتمد التسجيل

رغم إغلاق نظام "نور" أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الصف الأول؛ بحجة تحديث النظام والتوسع في برنامج الطفولة المبكرة، تَمَكّن عدد من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في البرنامج.

وتفصيلًا تفاجأت عدد من المدارس بحضور أولياء أمور برفقة أبنائهم إلى المدرسة، وقد تمكنوا من تسجيل أبنائهم في البرنامج الذي أُغلق في بداية الموعد؛ وتحديدًا في تمام الساعة 12 ليلة الجمعة فجر السبت.

وقال أولياء الأمور: إنهم تَمكّنوا من التسجيل في البرنامج رغم إغلاقه وعرض شاشة عبر البرنامج تفيد بتأجيل التسجيل حتى منتصف شهر رجب؛ حيث أعيد فتحة مرة أخرى قرابة الساعة 5:33 فجرًا، وتمكنوا من تسجيل أبنائهم في تلك الفترة، وتم تأكيد تسجيل أبنائهم، وبدورها قَبِلتهم المدارس واعتمدت إدراج أسمائهم ضمن طلابها للعام الدراسي القادم.

نظام نور وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم إغلاقه للتحديث.. أولياء أمور ينجحون في تسجيل أبنائهم بـ"نور"
سبق

رغم إغلاق نظام "نور" أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الصف الأول؛ بحجة تحديث النظام والتوسع في برنامج الطفولة المبكرة، تَمَكّن عدد من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في البرنامج.

وتفصيلًا تفاجأت عدد من المدارس بحضور أولياء أمور برفقة أبنائهم إلى المدرسة، وقد تمكنوا من تسجيل أبنائهم في البرنامج الذي أُغلق في بداية الموعد؛ وتحديدًا في تمام الساعة 12 ليلة الجمعة فجر السبت.

وقال أولياء الأمور: إنهم تَمكّنوا من التسجيل في البرنامج رغم إغلاقه وعرض شاشة عبر البرنامج تفيد بتأجيل التسجيل حتى منتصف شهر رجب؛ حيث أعيد فتحة مرة أخرى قرابة الساعة 5:33 فجرًا، وتمكنوا من تسجيل أبنائهم في تلك الفترة، وتم تأكيد تسجيل أبنائهم، وبدورها قَبِلتهم المدارس واعتمدت إدراج أسمائهم ضمن طلابها للعام الدراسي القادم.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:17 AM

رغم إغلاقه للتحديث.. أولياء أمور ينجحون في تسجيل أبنائهم بـ"نور"

توقّف ونافذة اعتذار ثم تشغيل مفاجئ.. والمدارس تعتمد التسجيل

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,739

رغم إغلاق نظام "نور" أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الصف الأول؛ بحجة تحديث النظام والتوسع في برنامج الطفولة المبكرة، تَمَكّن عدد من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في البرنامج.

وتفصيلًا تفاجأت عدد من المدارس بحضور أولياء أمور برفقة أبنائهم إلى المدرسة، وقد تمكنوا من تسجيل أبنائهم في البرنامج الذي أُغلق في بداية الموعد؛ وتحديدًا في تمام الساعة 12 ليلة الجمعة فجر السبت.

وقال أولياء الأمور: إنهم تَمكّنوا من التسجيل في البرنامج رغم إغلاقه وعرض شاشة عبر البرنامج تفيد بتأجيل التسجيل حتى منتصف شهر رجب؛ حيث أعيد فتحة مرة أخرى قرابة الساعة 5:33 فجرًا، وتمكنوا من تسجيل أبنائهم في تلك الفترة، وتم تأكيد تسجيل أبنائهم، وبدورها قَبِلتهم المدارس واعتمدت إدراج أسمائهم ضمن طلابها للعام الدراسي القادم.

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