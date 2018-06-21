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"مسام" ينتزع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2019م

في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م؛ من انتزاع 105 ألغام؛ منها لغمان مضادان للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72.381 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وقد راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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"مسام" ينتزع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2019م
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م؛ من انتزاع 105 ألغام؛ منها لغمان مضادان للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72.381 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وقد راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:20 PM

"مسام" ينتزع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2019م

في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م؛ من انتزاع 105 ألغام؛ منها لغمان مضادان للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72.381 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وقد راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,044
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,879
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,576
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,752

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