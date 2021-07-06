النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية"

"القحطاني": البلدية هيأت البنية التحتية وتجهيز الموقع

تشارك بلدية عنيزة، في تنظيم موسم "محاصيلنا الزراعية"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة حالياً، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد"، وذلك بمدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية عملت في الموسم على تهيئة المدينة الغذائية لتكون جاهزة لاستقبال المواسم الزراعية المختلفة التي تشهدها المحافظة، ومنها موسم محاصيلنا الزراعية، ومن ذلك تجهيز البنية التحتية وزراعة وصيانة الموقع، وتهيئة أكثر من ٤٠ ركنًا للمشاركين، وتركيب الخيام، وتمديد الإضاءة والكهرباء, علاوة على إقامة ركن تعريفي توعوي عن أهمية الاقتصاد في المياه، وطرق ري المزروعات، ومزايا الري السطحي.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذه الطريقة تعتمد على عمر المزروعات بالماء، ولا تتطلب أجهزة الري الخاصة مع تنظيم عملية الري, وذلك عبر التنقيط والري بالرش ومزاياه التي منها أنها لا تحتاج لتنقية المياه أو نظام فلترة خاص، وإتاحة المجال لنمو المزروعات، ويعمل كملطف للحرارة, بينما تبرز أهم عيوبه في شيئين: أولهما احتياجه إلى خزان مياه كبير، وكوادر بشرية تراقب كمية الماء، وتنظيم أوقات التشغيل والإيقاف، وقد تنخفض كفاءة هذه الطريقة في الأماكن المكشوفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية"
سبق

تشارك بلدية عنيزة، في تنظيم موسم "محاصيلنا الزراعية"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة حالياً، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد"، وذلك بمدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية عملت في الموسم على تهيئة المدينة الغذائية لتكون جاهزة لاستقبال المواسم الزراعية المختلفة التي تشهدها المحافظة، ومنها موسم محاصيلنا الزراعية، ومن ذلك تجهيز البنية التحتية وزراعة وصيانة الموقع، وتهيئة أكثر من ٤٠ ركنًا للمشاركين، وتركيب الخيام، وتمديد الإضاءة والكهرباء, علاوة على إقامة ركن تعريفي توعوي عن أهمية الاقتصاد في المياه، وطرق ري المزروعات، ومزايا الري السطحي.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذه الطريقة تعتمد على عمر المزروعات بالماء، ولا تتطلب أجهزة الري الخاصة مع تنظيم عملية الري, وذلك عبر التنقيط والري بالرش ومزاياه التي منها أنها لا تحتاج لتنقية المياه أو نظام فلترة خاص، وإتاحة المجال لنمو المزروعات، ويعمل كملطف للحرارة, بينما تبرز أهم عيوبه في شيئين: أولهما احتياجه إلى خزان مياه كبير، وكوادر بشرية تراقب كمية الماء، وتنظيم أوقات التشغيل والإيقاف، وقد تنخفض كفاءة هذه الطريقة في الأماكن المكشوفة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:27 PM

بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية"

"القحطاني": البلدية هيأت البنية التحتية وتجهيز الموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
0
763

تشارك بلدية عنيزة، في تنظيم موسم "محاصيلنا الزراعية"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة حالياً، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد"، وذلك بمدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية عملت في الموسم على تهيئة المدينة الغذائية لتكون جاهزة لاستقبال المواسم الزراعية المختلفة التي تشهدها المحافظة، ومنها موسم محاصيلنا الزراعية، ومن ذلك تجهيز البنية التحتية وزراعة وصيانة الموقع، وتهيئة أكثر من ٤٠ ركنًا للمشاركين، وتركيب الخيام، وتمديد الإضاءة والكهرباء, علاوة على إقامة ركن تعريفي توعوي عن أهمية الاقتصاد في المياه، وطرق ري المزروعات، ومزايا الري السطحي.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذه الطريقة تعتمد على عمر المزروعات بالماء، ولا تتطلب أجهزة الري الخاصة مع تنظيم عملية الري, وذلك عبر التنقيط والري بالرش ومزاياه التي منها أنها لا تحتاج لتنقية المياه أو نظام فلترة خاص، وإتاحة المجال لنمو المزروعات، ويعمل كملطف للحرارة, بينما تبرز أهم عيوبه في شيئين: أولهما احتياجه إلى خزان مياه كبير، وكوادر بشرية تراقب كمية الماء، وتنظيم أوقات التشغيل والإيقاف، وقد تنخفض كفاءة هذه الطريقة في الأماكن المكشوفة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة