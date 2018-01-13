بعد تعديل سعر بيع الشعير.. "الحبوب": أبلغوا عن المخالفين

قالت: عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة

دعت المؤسسة العامة للحبوب، إلى الإبلاغ عن المخالفين فيما يتعلق بوفرة الشعير في الأسواق أو مخالفة السعر الجديد المحدد من قبلها.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": نأمل من جميع العملاء التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت؛ للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق، أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة (44 ريالًا + ضريبة القيمة المضافة).

وكانت المؤسسة العامة للحبوب، قد أعلنت عـن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (50) كـجــم؛ بـحيث لا يـتـجـاوز (44 ريـالًا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة؛ وذلك اعـتبارًا مـن اليـوم الأحد 17/ 5/ 1441هــ الـمـوافق 12/ 1/ 2020م.