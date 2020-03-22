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"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة كورونا

العثيمين أكد استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانياتها للحد من التداعيات الصحية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها التام مع جميع دولها الأعضاء لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأشاد الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، بالجهود المقدرة التي تبذلها جميع الدول الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة، مؤكداً استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون إلى الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الفيروس، مرحباً بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ثمن الأمين العام مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة كورونا
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها التام مع جميع دولها الأعضاء لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأشاد الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، بالجهود المقدرة التي تبذلها جميع الدول الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة، مؤكداً استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون إلى الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الفيروس، مرحباً بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ثمن الأمين العام مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:18 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بجهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة كورونا

العثيمين أكد استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانياتها للحد من التداعيات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها التام مع جميع دولها الأعضاء لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأشاد الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، بالجهود المقدرة التي تبذلها جميع الدول الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة، مؤكداً استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون إلى الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الفيروس، مرحباً بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ثمن الأمين العام مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

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