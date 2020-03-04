شاهد.. "بلدية بلقرن" تُرَمّم حُفَر الطريق الدولي "أبها- الطائف"

تفاعلًا مع تقرير ميداني لـ"سبق" نقل مُطالبات عدد من الأهالي

أنهت بلدية بلقرن، أعمال ترميم حفر على طريق "أبها- الطائف" بالتحديد في مركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن.

جاء ذلك تفاعلًا مع خبر نشرته "سبق" بعنوان "بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف".

وقالت بلدية بلقرن لـ"سبق" في وقت سابق: "تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن الأولويات".

وكانت عدسة "سبق" قد وثّقت في جولة ميدانية، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمرّ بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن؛ حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.