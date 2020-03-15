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إدارة "جوري مول": لا إصابات بـ"كورونا" في المول نهائيًّا والمتداول لعمليات تعقيم احترازي

بعد شائعة إصابة الفيروس لإحدى الموظفات.. ونبّهت الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها

نفت إدارة "جوري مول" بالطائف ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لموظفات داخل المول، وقالت في توضيحٍ لها على حسابها الرسمي في "تويتر": "لا توجد حالات بفيروس كورونا الجديد في جوري مول نهائيًّا، ما يتم تداوله من صور ومقاطع لعملية تعقيم، وهو إجراء احترازي قامت به المراكز العربية في جميع مراكزها التجارية، نرجو من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها، ومن خلال قنوات وزارة الصحة المتعددة في وسائل التواصل المختلفة".

وكانت إدارة المول أكّدت مسبقًا عبر حسابها في "تويتر"، أنهُ وحرصًا منها على سلامة زوار المول وراحتهم، سنقوم بأقصى درجات التعقيم يوميًّا في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة المراكز العربية، مع الحرص على زيادةٍ لإجراءات التعقيم في المرافق الأكثر حيوية؛ مثل أماكن الجلوس والسلالم الكهربائية، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

وكانت مقاطع فيديو التُقطت لعملية التعقيم التي تقوم بها مشكورة إدارة "جوري مول"، وتم تداولها بشكلٍ واسع بصوت فتاه تُثير من خلالها الهلع والخوف؛ حيث تشير إلى أن هناك إصابات بفيروس كورونا كُشفت بداخل المول، وذلك دون الرجوع واستقاء المعلومة من مصدرها، كما صاحب ذلك بعض الرسائل المكتوبة التي انتشرت على الواتس آب، وتفيد بعزل موظفة من داخل أحد محلات المول لإصابتها بالفيروس؛ وهو ما بين توضيح إدارة المول أنه مجرد أكاذيب وشائعات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة "جوري مول": لا إصابات بـ"كورونا" في المول نهائيًّا والمتداول لعمليات تعقيم احترازي
سبق

نفت إدارة "جوري مول" بالطائف ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لموظفات داخل المول، وقالت في توضيحٍ لها على حسابها الرسمي في "تويتر": "لا توجد حالات بفيروس كورونا الجديد في جوري مول نهائيًّا، ما يتم تداوله من صور ومقاطع لعملية تعقيم، وهو إجراء احترازي قامت به المراكز العربية في جميع مراكزها التجارية، نرجو من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها، ومن خلال قنوات وزارة الصحة المتعددة في وسائل التواصل المختلفة".

وكانت إدارة المول أكّدت مسبقًا عبر حسابها في "تويتر"، أنهُ وحرصًا منها على سلامة زوار المول وراحتهم، سنقوم بأقصى درجات التعقيم يوميًّا في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة المراكز العربية، مع الحرص على زيادةٍ لإجراءات التعقيم في المرافق الأكثر حيوية؛ مثل أماكن الجلوس والسلالم الكهربائية، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

وكانت مقاطع فيديو التُقطت لعملية التعقيم التي تقوم بها مشكورة إدارة "جوري مول"، وتم تداولها بشكلٍ واسع بصوت فتاه تُثير من خلالها الهلع والخوف؛ حيث تشير إلى أن هناك إصابات بفيروس كورونا كُشفت بداخل المول، وذلك دون الرجوع واستقاء المعلومة من مصدرها، كما صاحب ذلك بعض الرسائل المكتوبة التي انتشرت على الواتس آب، وتفيد بعزل موظفة من داخل أحد محلات المول لإصابتها بالفيروس؛ وهو ما بين توضيح إدارة المول أنه مجرد أكاذيب وشائعات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:58 PM

إدارة "جوري مول": لا إصابات بـ"كورونا" في المول نهائيًّا والمتداول لعمليات تعقيم احترازي

بعد شائعة إصابة الفيروس لإحدى الموظفات.. ونبّهت الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها

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فهد العتيبي - الطائف
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نفت إدارة "جوري مول" بالطائف ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لموظفات داخل المول، وقالت في توضيحٍ لها على حسابها الرسمي في "تويتر": "لا توجد حالات بفيروس كورونا الجديد في جوري مول نهائيًّا، ما يتم تداوله من صور ومقاطع لعملية تعقيم، وهو إجراء احترازي قامت به المراكز العربية في جميع مراكزها التجارية، نرجو من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها، ومن خلال قنوات وزارة الصحة المتعددة في وسائل التواصل المختلفة".

وكانت إدارة المول أكّدت مسبقًا عبر حسابها في "تويتر"، أنهُ وحرصًا منها على سلامة زوار المول وراحتهم، سنقوم بأقصى درجات التعقيم يوميًّا في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة المراكز العربية، مع الحرص على زيادةٍ لإجراءات التعقيم في المرافق الأكثر حيوية؛ مثل أماكن الجلوس والسلالم الكهربائية، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

وكانت مقاطع فيديو التُقطت لعملية التعقيم التي تقوم بها مشكورة إدارة "جوري مول"، وتم تداولها بشكلٍ واسع بصوت فتاه تُثير من خلالها الهلع والخوف؛ حيث تشير إلى أن هناك إصابات بفيروس كورونا كُشفت بداخل المول، وذلك دون الرجوع واستقاء المعلومة من مصدرها، كما صاحب ذلك بعض الرسائل المكتوبة التي انتشرت على الواتس آب، وتفيد بعزل موظفة من داخل أحد محلات المول لإصابتها بالفيروس؛ وهو ما بين توضيح إدارة المول أنه مجرد أكاذيب وشائعات.

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