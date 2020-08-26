النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد والتطوير الاستراتيجي والتخطيط

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في السعودية، تعيين بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعبد الإله بن صالح آل الشيخ الذي تولى قيادة الشركة منذ عام ٢٠١١، وحققت الشركة في عهده الكثير من الإنجازات.

وأضافت الشركة بأن بندر الغامدي يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط؛ إذ تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول المصرفية للأفراد في بنك البلاد من 2015 إلى منتصف 2020.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف، ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو، ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش قائلاً: "حققنا خلال الفترة السابقة العديد من الإنجازات من خلال توفير العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت بدورها في إحداث نقلة نوعية في مجال التمويل العقاري. ونعمل خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التمويل العقاري للمستحقين بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الشركة. ويعد انضمام الأستاذ بندر الغامدي أحد عوامل تحقيق الأهداف المرصودة على المديَيْن القريب والبعيد".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري بالسعودية، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا
سبق

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في السعودية، تعيين بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعبد الإله بن صالح آل الشيخ الذي تولى قيادة الشركة منذ عام ٢٠١١، وحققت الشركة في عهده الكثير من الإنجازات.

وأضافت الشركة بأن بندر الغامدي يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط؛ إذ تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول المصرفية للأفراد في بنك البلاد من 2015 إلى منتصف 2020.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف، ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو، ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش قائلاً: "حققنا خلال الفترة السابقة العديد من الإنجازات من خلال توفير العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت بدورها في إحداث نقلة نوعية في مجال التمويل العقاري. ونعمل خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التمويل العقاري للمستحقين بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الشركة. ويعد انضمام الأستاذ بندر الغامدي أحد عوامل تحقيق الأهداف المرصودة على المديَيْن القريب والبعيد".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري بالسعودية، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية.


26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:57 PM

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد والتطوير الاستراتيجي والتخطيط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,160

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في السعودية، تعيين بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعبد الإله بن صالح آل الشيخ الذي تولى قيادة الشركة منذ عام ٢٠١١، وحققت الشركة في عهده الكثير من الإنجازات.

وأضافت الشركة بأن بندر الغامدي يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط؛ إذ تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول المصرفية للأفراد في بنك البلاد من 2015 إلى منتصف 2020.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف، ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو، ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش قائلاً: "حققنا خلال الفترة السابقة العديد من الإنجازات من خلال توفير العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت بدورها في إحداث نقلة نوعية في مجال التمويل العقاري. ونعمل خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التمويل العقاري للمستحقين بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الشركة. ويعد انضمام الأستاذ بندر الغامدي أحد عوامل تحقيق الأهداف المرصودة على المديَيْن القريب والبعيد".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري بالسعودية، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,231
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,969

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة