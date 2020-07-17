تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.رياح نجران الأرصاد
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.