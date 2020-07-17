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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. يستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

رياح نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:22 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. يستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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297

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

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