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"البرهان" و"حمدوك" يصلان إلى الرياض

"فيصل بن بندر" كان في استقبالهما بالمطار

وصل إلى الرياض اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان في استقباله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرهان" و"حمدوك" يصلان إلى الرياض
سبق

وصل إلى الرياض اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان في استقباله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:56 PM

"البرهان" و"حمدوك" يصلان إلى الرياض

"فيصل بن بندر" كان في استقبالهما بالمطار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
12,936

وصل إلى الرياض اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان في استقباله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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