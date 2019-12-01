"الحمزي" عميدًا بمرور جدة

قلد مدير مرور جدة، اللواء سلمان الجميعي، مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي لمرور جدة، زيد الحمزي رتبته الجديدة (عميد).
وأكد العميد "الحمزي" على أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن.
قلد مدير مرور جدة، اللواء سلمان الجميعي، مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي لمرور جدة، زيد الحمزي رتبته الجديدة (عميد).
وأكد العميد "الحمزي" على أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن.الحمزي عميدًا مرور جدة
قلد مدير مرور جدة، اللواء سلمان الجميعي، مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي لمرور جدة، زيد الحمزي رتبته الجديدة (عميد).
وأكد العميد "الحمزي" على أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن.
قلد مدير مرور جدة، اللواء سلمان الجميعي، مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي لمرور جدة، زيد الحمزي رتبته الجديدة (عميد).
وأكد العميد "الحمزي" على أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن.