"مقوٍّ جنسي" وغيرها.. منع عارضي "عسل الباحة" من الادعاءات اللاعلمية

"الخازم": الترويج لعلاج مرض معين دون أدلة طبية يُعتبر تضليلاً مرفوضاً

حذر رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر بالباحة الدكتور أحمد الخازم، من الادعاءات غير المثبتة علمياً أو طبياً، مشدداً على منع الترويج لأي خلطات من منتجات النحل وادعاء معالجتها أمراضاً معينة أو ربطها بأي ادعاء طبي، إلا إذا كان ذلك مثبتاً علمياً ولدى المدعي الدليل على ذلك، مشيراً إلى أنه من الترويج للعسل أن يدعي صاحبه أنه "مقوٍّ جنسياً" أو غير ذلك من الادعاءات.

وقال "الخازم": "مثل هذه الادعاءات نادر حدوثها في المهرجان، ولكن اللجنة المنظمة تعتبر هذه الادعاءات تضليلاً إذا لم تكن هناك حقائق مثبتة علمياً وأوضحت ذلك في العقد الموقع مع العارضين"، مضيفاً: "البعض يدعي أن العسل أفاد في حالة مرضية محددة، ولكن من غير الصحيح أن يعمم ذلك، فقد يفيد العسل في حالة مرضية معينة عند شخص معين، ولا يفيد في نفس الحالة عند شخص آخر".

وأردف: "ليس هناك أدنى شك في فوائد العسل ومنتجات النحل الأخرى وخاصة العسل غير المغشوش وغير المتعرض لحرارة عالية والمخزن تخزيناً جيداً، ولكن وصفه علاجاً لأي مرض من الأمراض دون إثبات علمي يعتبر تضليلاً لا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان".

وأشار "الخازم" إلى أن هيئة الغذاء والدواء كان لها مشاركة قيمة في اللقاء العلمي المصاحب للمهرجان حول هذا الموضع واستعرضت بعض الحالات المخالفة التي كشفتها، وأوضحت المقبول من غير المقبول في هذه الحالات.