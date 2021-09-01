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إصدار 12 مخالفة لجمع التبرعات بحق 9 مواطنين و3 مقيمين

بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة 12 مخالفة خلال شهر أغسطس بحق 9 مواطنين و3 مقيمين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأكد دعمه لوجوه العمل التنموي بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية.

يُذكر أن المركز ضبط الشهر الماضي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، وذلك تأكيداً على حرصه ومتابعته لرصد المخالفات حماية للمجتمع وحفاظاً على سلامة العمل غير الربحي.

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إصدار 12 مخالفة لجمع التبرعات بحق 9 مواطنين و3 مقيمين
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة 12 مخالفة خلال شهر أغسطس بحق 9 مواطنين و3 مقيمين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأكد دعمه لوجوه العمل التنموي بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية.

يُذكر أن المركز ضبط الشهر الماضي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، وذلك تأكيداً على حرصه ومتابعته لرصد المخالفات حماية للمجتمع وحفاظاً على سلامة العمل غير الربحي.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
03:17 PM

إصدار 12 مخالفة لجمع التبرعات بحق 9 مواطنين و3 مقيمين

بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة 12 مخالفة خلال شهر أغسطس بحق 9 مواطنين و3 مقيمين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأكد دعمه لوجوه العمل التنموي بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية.

يُذكر أن المركز ضبط الشهر الماضي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، وذلك تأكيداً على حرصه ومتابعته لرصد المخالفات حماية للمجتمع وحفاظاً على سلامة العمل غير الربحي.

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