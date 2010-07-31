أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل. ومن الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا أعراض وخروج 17 مريضًا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم. وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، و11 حالة في مقاطعة لياونينغ. ووفق "سبوتنيك" قالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة أو حالة مشتبه بها مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبحسب اللجنة بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى يوم الخميس 84292، بما في ذلك 684 مريضًا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 78974 شخصًا بعد شفائهم، بينما بقي عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

أعلى حصيلة يومية منذ أبريل.. الصين تسجل 127 إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-31 أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.



ومن الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا أعراض وخروج 17 مريضًا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.



وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، و11 حالة في مقاطعة لياونينغ.



ووفق "سبوتنيك" قالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة أو حالة مشتبه بها مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبحسب اللجنة بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى يوم الخميس 84292، بما في ذلك 684 مريضًا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 78974 شخصًا بعد شفائهم، بينما بقي عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:58 AM

أعلى حصيلة يومية منذ أبريل.. الصين تسجل 127 إصابة جديدة بكورونا الإجمالي 84292 منهم 684 مريضًا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 78974





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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.



ومن الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا أعراض وخروج 17 مريضًا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.



وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، و11 حالة في مقاطعة لياونينغ.



ووفق "سبوتنيك" قالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة أو حالة مشتبه بها مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبحسب اللجنة بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى يوم الخميس 84292، بما في ذلك 684 مريضًا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 78974 شخصًا بعد شفائهم، بينما بقي عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.