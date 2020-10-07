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أعلى حصيلة منذ أبريل.. سويسرا تسجل 1074 إصابة بكورونا خلال يوم

فيما بلغ الإجمالي 57576 مصاباً ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس

أعلن المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل أبريل.

وجاء في بيان المكتب، بأنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم إجراء 15122 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (7217 اختباراً أمس)، وتم تسجيل 1074 حالة مؤكدة للمرض (699 إصابة أمس).

ومنذ بداية الوباء في البلاد، أصيب 57576 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس، وتم إجراء 1339599 اختباراً للكشف عن الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى حصيلة منذ أبريل.. سويسرا تسجل 1074 إصابة بكورونا خلال يوم
سبق

أعلن المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل أبريل.

وجاء في بيان المكتب، بأنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم إجراء 15122 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (7217 اختباراً أمس)، وتم تسجيل 1074 حالة مؤكدة للمرض (699 إصابة أمس).

ومنذ بداية الوباء في البلاد، أصيب 57576 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس، وتم إجراء 1339599 اختباراً للكشف عن الفيروس.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:59 PM

أعلى حصيلة منذ أبريل.. سويسرا تسجل 1074 إصابة بكورونا خلال يوم

فيما بلغ الإجمالي 57576 مصاباً ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل أبريل.

وجاء في بيان المكتب، بأنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم إجراء 15122 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (7217 اختباراً أمس)، وتم تسجيل 1074 حالة مؤكدة للمرض (699 إصابة أمس).

ومنذ بداية الوباء في البلاد، أصيب 57576 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس، وتم إجراء 1339599 اختباراً للكشف عن الفيروس.

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