"بيجاسوس" يربك "إسرائيل".. واتهامات للشرطة باستخدامه للتجسس على مسؤولين ونشطاء

"بينت" يتعهّد بمتابعة القضية

تعهّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، بمتابعة اتهام الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة، بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيجاسوس" المثير للجدل.

وقال "بينيت" في بيان دافع فيه عن البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية: "إن بيجاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين".

وأشار إلى أنه يتفهم الأمر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية نشر اليوم، أن الشرطة استخدمت برنامج "بيجاسوس" للتجسس على هواتف عشرات الشخصيات من بينها أفنير نتنياهو نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من النشطاء والمسؤولين الحكوميين.

من جهته، شدّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج على أن مصداقية المؤسسات الإسرائيلية على المحك.

وقال الرئيس في معرض تعليقه على تقرير "كالكاليست": "يجب ألا نخسر ديمقراطيتنا، يجب ألا نفقد شرطتنا".

وأضاف: "بالتأكيد علينا ألا نفقد ثقة الجمهور بالشرطة، وهذا يتطلب تحقيقًا معمقًا وشاملًا".

من جانبه، بيّن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، أنه سيطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة تحقيق حكومية.