تونس .. فرض حظر تجول ليلي يشمل كامل البلاد

يمنع تنقل الأشخاص والعربات بين المدن

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل البلاد، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة 27 أغسطس.



ويُمنع بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول، إلا لقضاء حاجاتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.



كما يُمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.



ونص الأمر الرئاسي على ضبط هذه الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقًا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.