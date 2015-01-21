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"نحن تراثنا" يبدأ رحلة توثيق "البُن الخولاني" لتقديمه لمنظمة "اليونسكو"

انطلق بزيارة الريث وانتقل للداير.. ويعقد ورشة عمل مع مزارعي فيفاء غدًا

بدأ فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" اليوم الاثنين رحلة توثيق "البُن الخولاني" إيذانًا بتقديمه لليونسكو، بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وتفصيلاً، كانت باكورة عمل الجمعية في رحلتها لتوثيق "بُن خولان" لدى المنظمة العالمية للتراث "اليونسكو" بمحافظة الريث بمنطقة جازان؛ إذ زار الفريق المحافظة، وقاموا بجولة في مزارع البُن.

وكانت "حاضنة مهرجان البُن" ثاني محطات الفريق، والتقى الفريق محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وعددًا من المزارعين، وذلك في لقاء مفتوح، قدمه الباحث التاريخي يحيى شريف المالكي، وحضره مدير مكتب خدمات الزراعة بالداير سلمان المالكي، وتم في بدايته التعريف بالبرنامج والخطوة وأبعادها، وتم خلال اللقاء توقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بحضور 150 مزارعًا.

وقام الوفد بجولة على مزارع البُن بجبل آل قطيل وحبس ودفا وآل سلمى، واطلع على ما تكتنزه المحافظة من موروث، يتمثل في شجرة البن. وشدد محافظ الداير على تذليل كل الصعاب أمام الفريق، وتقديم كل ما يحتاج إليه لتسجيل بُن الداير ضمن التراث العالمي، وهي خطوة رائدة في سبيل التعريف.

وتُعد محافظة الداير حاضنة البُن العربي الأصيل بالمملكة العربية السعودية؛ إذ تنتج قرابة 500 طن سنويًّا عبر قرابة 100 ألف شجرة مثمرة، ويُقام بالداير مهرجان سنوي للبُن.

وفي ثالث محطات الفريق تستضيف محافظة فيفاء صباح يوم غد الثلاثاء بمقر بلدية فيفاء أعضاء ‏الجمعية، بحضور مزارعي البُن بفيفاء لعقد ورشة جمع الشهادات، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة "اليونسكو".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نحن تراثنا" يبدأ رحلة توثيق "البُن الخولاني" لتقديمه لمنظمة "اليونسكو"
سبق

بدأ فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" اليوم الاثنين رحلة توثيق "البُن الخولاني" إيذانًا بتقديمه لليونسكو، بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وتفصيلاً، كانت باكورة عمل الجمعية في رحلتها لتوثيق "بُن خولان" لدى المنظمة العالمية للتراث "اليونسكو" بمحافظة الريث بمنطقة جازان؛ إذ زار الفريق المحافظة، وقاموا بجولة في مزارع البُن.

وكانت "حاضنة مهرجان البُن" ثاني محطات الفريق، والتقى الفريق محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وعددًا من المزارعين، وذلك في لقاء مفتوح، قدمه الباحث التاريخي يحيى شريف المالكي، وحضره مدير مكتب خدمات الزراعة بالداير سلمان المالكي، وتم في بدايته التعريف بالبرنامج والخطوة وأبعادها، وتم خلال اللقاء توقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بحضور 150 مزارعًا.

وقام الوفد بجولة على مزارع البُن بجبل آل قطيل وحبس ودفا وآل سلمى، واطلع على ما تكتنزه المحافظة من موروث، يتمثل في شجرة البن. وشدد محافظ الداير على تذليل كل الصعاب أمام الفريق، وتقديم كل ما يحتاج إليه لتسجيل بُن الداير ضمن التراث العالمي، وهي خطوة رائدة في سبيل التعريف.

وتُعد محافظة الداير حاضنة البُن العربي الأصيل بالمملكة العربية السعودية؛ إذ تنتج قرابة 500 طن سنويًّا عبر قرابة 100 ألف شجرة مثمرة، ويُقام بالداير مهرجان سنوي للبُن.

وفي ثالث محطات الفريق تستضيف محافظة فيفاء صباح يوم غد الثلاثاء بمقر بلدية فيفاء أعضاء ‏الجمعية، بحضور مزارعي البُن بفيفاء لعقد ورشة جمع الشهادات، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة "اليونسكو".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:09 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:32 PM

"نحن تراثنا" يبدأ رحلة توثيق "البُن الخولاني" لتقديمه لمنظمة "اليونسكو"

انطلق بزيارة الريث وانتقل للداير.. ويعقد ورشة عمل مع مزارعي فيفاء غدًا

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
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1,468

بدأ فريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" اليوم الاثنين رحلة توثيق "البُن الخولاني" إيذانًا بتقديمه لليونسكو، بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في ‎السعودية.

وتفصيلاً، كانت باكورة عمل الجمعية في رحلتها لتوثيق "بُن خولان" لدى المنظمة العالمية للتراث "اليونسكو" بمحافظة الريث بمنطقة جازان؛ إذ زار الفريق المحافظة، وقاموا بجولة في مزارع البُن.

وكانت "حاضنة مهرجان البُن" ثاني محطات الفريق، والتقى الفريق محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وعددًا من المزارعين، وذلك في لقاء مفتوح، قدمه الباحث التاريخي يحيى شريف المالكي، وحضره مدير مكتب خدمات الزراعة بالداير سلمان المالكي، وتم في بدايته التعريف بالبرنامج والخطوة وأبعادها، وتم خلال اللقاء توقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بحضور 150 مزارعًا.

وقام الوفد بجولة على مزارع البُن بجبل آل قطيل وحبس ودفا وآل سلمى، واطلع على ما تكتنزه المحافظة من موروث، يتمثل في شجرة البن. وشدد محافظ الداير على تذليل كل الصعاب أمام الفريق، وتقديم كل ما يحتاج إليه لتسجيل بُن الداير ضمن التراث العالمي، وهي خطوة رائدة في سبيل التعريف.

وتُعد محافظة الداير حاضنة البُن العربي الأصيل بالمملكة العربية السعودية؛ إذ تنتج قرابة 500 طن سنويًّا عبر قرابة 100 ألف شجرة مثمرة، ويُقام بالداير مهرجان سنوي للبُن.

وفي ثالث محطات الفريق تستضيف محافظة فيفاء صباح يوم غد الثلاثاء بمقر بلدية فيفاء أعضاء ‏الجمعية، بحضور مزارعي البُن بفيفاء لعقد ورشة جمع الشهادات، وتوقيع عريضة تسجيل البُن في منظمة "اليونسكو".

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