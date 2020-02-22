النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفر الاستهلاك 78%.. أولى مراحل إعادة إنارة شوارع الشرقية تكتمل مع "ترشيد"

مشروع يقدم إضاءة مُثلى ويقلّل الانبعـاثات الضارة.. و"الغريري" يوضح آلية العمل

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية؛ حيث كانت "ترشيد" قد أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كلٍّ من الدمام والخبر والظهران "المرحلة الأولى"، والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنويًّا من الاستهلاك الكهربائي؛ أي ما يعادل وفراً بحوالي 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر وليد الغريري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"؛ أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية.

وقد أتمت الشركة تركيب حوالي 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة؛ أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

يُذكر أنه قد تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها؛ للارتقاء بها إلى المستويات الفنية العالمية.

وتقوم "ترشيد" حاليًّا بإعادة تأهيل أكثر من 2,200 مبنى حكومي، بالإضافة إلى استبدال أكثر من 1,2 مليون مصباح تقليدي بتقنية الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الإضاءة في إنارة الشوارع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتطبيق المتطلبات اللازمة لكفاءة الطاقة.

ترشيد مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفر الاستهلاك 78%.. أولى مراحل إعادة إنارة شوارع الشرقية تكتمل مع "ترشيد"
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية؛ حيث كانت "ترشيد" قد أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كلٍّ من الدمام والخبر والظهران "المرحلة الأولى"، والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنويًّا من الاستهلاك الكهربائي؛ أي ما يعادل وفراً بحوالي 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر وليد الغريري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"؛ أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية.

وقد أتمت الشركة تركيب حوالي 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة؛ أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

يُذكر أنه قد تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها؛ للارتقاء بها إلى المستويات الفنية العالمية.

وتقوم "ترشيد" حاليًّا بإعادة تأهيل أكثر من 2,200 مبنى حكومي، بالإضافة إلى استبدال أكثر من 1,2 مليون مصباح تقليدي بتقنية الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الإضاءة في إنارة الشوارع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتطبيق المتطلبات اللازمة لكفاءة الطاقة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

وفر الاستهلاك 78%.. أولى مراحل إعادة إنارة شوارع الشرقية تكتمل مع "ترشيد"

مشروع يقدم إضاءة مُثلى ويقلّل الانبعـاثات الضارة.. و"الغريري" يوضح آلية العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
811

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية؛ حيث كانت "ترشيد" قد أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كلٍّ من الدمام والخبر والظهران "المرحلة الأولى"، والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنويًّا من الاستهلاك الكهربائي؛ أي ما يعادل وفراً بحوالي 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع: ذكر وليد الغريري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"؛ أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية.

وقد أتمت الشركة تركيب حوالي 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة؛ أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

يُذكر أنه قد تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها؛ للارتقاء بها إلى المستويات الفنية العالمية.

وتقوم "ترشيد" حاليًّا بإعادة تأهيل أكثر من 2,200 مبنى حكومي، بالإضافة إلى استبدال أكثر من 1,2 مليون مصباح تقليدي بتقنية الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الإضاءة في إنارة الشوارع في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتطبيق المتطلبات اللازمة لكفاءة الطاقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,973
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,502
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,853

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة