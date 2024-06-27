"بلدي العارضة" يبحث حلولاً سريعة للاستفادة من المدينة الرياضية المنتظر اعتمادها

ناقش في جلسته الـ (46) مقترح تأسيس ملعب مؤقت لأبناء المحافظة

بحث المجلس البلدي بمحافظة العارضة بجازان حلولاً سريعة للاستفادة من المدينة الرياضية والتي سيتم اعتمادها تحت مظلة هيئة الرياضة، حيث ناقش في جلسته الـ 46 التي عقدها هذا الأسبوع العديد من الملفات جاء من أبرزها مقترح تأسيس ملعب مؤقت من قبل البلدية في موقع المدينة قبل اعتماد المشروع لتعم فائدته الرياضيين من أبناء المحافظة بشكل عاجل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري لـ"سبق" أن البلدية ستقوم بجهود ذاتية منها بتجهيز ملعب في الموقع للاستفادة منه حتى يتم اعتماد مشروع المدينة الرياضية من قبل الهيئة العامة للرياضة والذي يحتاج لبعض الوقت حيث إنه سيمر بعدة مراحل قبل البدء في التنفيذ منها الدراسة والتصاميم والترسية واعتماد الميزانية وغيرها.

وقال إن الحلول المؤقتة تسعى البلدية والمجلس من خلالها إلى تمكين الشباب من الاستفادة من مثل هذا النوع من المشاريع الرياضية والتي تهتم بصقل المواهب وإبراز نجوم المحافظة في شتى الرياضات وحتى تكون متنفساً للرياضيين في المحافظة تماشيا مع رؤية 2030 والتي تهتم كثيراً بجيل الشباب والذي يشكل النسبة الأغلب من التركيبة السكانية بالمملكة.

وكان محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، قد قام في وقت سابق من الشهر الحالي، بجولة رافقه فيها رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي على المواقع المقترحة لإقامة مقر المدينة الرياضية وعددها أربعة مواقع.

وقال "ابن منيخر": لقد شاهدنا المواقع وسيتم اختيار الأنسب منها ليحتضن شباب المحافظة.. فالعارضة بها طاقات شبابية كبيرة وهم بأمس الحاجة لتوفير مثل هذا الصرح الرياضي، ليمارسوا هواياتهم فيه، وقد وجدنا اهتماماً من البلدية، وعلى رأسها رئيسها سعيد جبران التليدي الذي يبذل جهوداً كبيرة لنجاح مشروعنا هذا ليكون على أرض الواقع مستقبلاً.