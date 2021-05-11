"فيفا" يكشف عن تواريخ مباريات تصفيات كأس العرب FIFA قطر 2021

بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا وتقام على 6 ملاعب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،اليوم الثلاثاء ،عن تواريخ المباريات الـ7 الخاصة بتصفيات كأس العرب FIFA قطر 2021.

وكانت قرعة البطولة سحبت في إبريل الماضي في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُشارك في البطولة 23 منتخبًا عربيًا، وتخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفًا وفق أحدث التصنيف العالمي للمنتخبات في إبريل ، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة التي ستُقام نهاية العام الجاري.

وستنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وجرى توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة ستة من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022.

المجموعات

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب ، الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الأولى : قطر ، العراق ، المتأهل من مباراة عمان والصومال ، الفائز من مباراة البحرين والكويت.

المجموعة الثانية : تونس ، الإمارات ، سورية ، الفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة : المغرب ، السعودية ، الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة : الجزائر ، مصر ، الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي ، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

نوفمبر الانطلاقة

وستُقام المباراة الافتتاحية لمرحلة دور المجموعات يوم 30 نوفمبر، وستجمع قطر (الدولة المضيفة) بمواجهة الفائز من مباراة البحرين والكويت في التصفيات التأهيلية.